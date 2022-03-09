SCS-NET

الاتصالات تنفي صحة صور النشرات المتداولة عن أجور تصريح الأجهزة الخلوية

2022-03-09

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن الاستعلام والتصريح عن الأجهزة الخلوية مستمر بشكله الطبيعي وذلك من خلال الاستعلام على الرقم (#134*) وأنه لا صحة لصور النشرات المتداولة مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أجور التصريح.

وأكدت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه على جميع المشتركين عدم الانسياق لأي مصدر معلومات عن أجور التصريح إلا من الرسائل التي تصل إلى خطوط المشتركين الخلوية وتحمل شعار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد (SYTRA) حصراً.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

آلية التصريح الجديدة عن الأجهزة الخلوية تحقق إيرادات إضافية

دمشق-سانا كشفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ازدياد إيرادات الخزينة العامة للدولة نتيجة استيفاء الرسوم والأجور …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved