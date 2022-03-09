الاتصالات تنفي صحة صور النشرات المتداولة عن أجور تصريح الأجهزة الخلوية

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أن الاستعلام والتصريح عن الأجهزة الخلوية مستمر بشكله الطبيعي وذلك من خلال الاستعلام على الرقم (#134*) وأنه لا صحة لصور النشرات المتداولة مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أجور التصريح.

وأكدت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه على جميع المشتركين عدم الانسياق لأي مصدر معلومات عن أجور التصريح إلا من الرسائل التي تصل إلى خطوط المشتركين الخلوية وتحمل شعار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد (SYTRA) حصراً.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency