البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط سيخفض النمو لكبار المستوردين

لندن-سانا

قال مسؤول بالبنك الدولي إن استمرار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا قد يقلص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام بواقع نقطة مئوية كاملة.

وأضاف إندرميت جيل نائب رئيس البنك للنمو العادل والتمويل والمؤسسات في مدونة نشرها اليوم وفق ما نقلت وكالة رويترز “إن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا ستوجه المزيد من انتكاسات النمو للأسواق الناشئة المتراجعة بالفعل على مسار التعافي من جائحة كوفيد19 والتي تجد صعوبة في مواجهة مجموعة من” أوجه عدم اليقين” من الديون إلى التضخم كما أنها أدت إلى تفاقم حالة عدم اليقين بطرق ستتردد صداها في جميع أنحاء العالم وتضر بالأشخاص الأكثر ضعفا في الأماكن الأكثر هشاشة”.

وقال جيل “إن التقديرات الصادرة عن نشرة مقبلة للبنك الدولي تشير إلى أن زيادة في أسعار النفط عشرة بالمئة تستمر سنوات عدة يمكن أن تخفض النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأساسية بمقدار عشر نقطة مئوية” مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه معرفة الدرجة التي سيغير بها الصراع التوقعات الاقتصادية العالمية.

وتعتمد بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا اعتماداً كبيراً على روسيا وأوكرانيا في الغذاء إذ يشكل البلدان معا أكثر من 20 بالمئة من صادرات القمح العالمية.

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