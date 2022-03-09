موسكو تعلق على بيانات وجود مختبرات بيولوجية أميركية في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن البيانات المتعلقة بوجود مختبرات بيولوجية أمريكية في أوكرانيا تغير تماماً صورة ومزاعم عدم مشاركة واشنطن في التحريض والعمل ضد روسيا معتبرة أن ذلك يمثل أداة تهديد مباشر لموسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها في تصريح صحفي اليوم إنه “إذا لم يتم إيقاف نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا الآن فسيكون كل شيء خارج نطاق السيطرة وسيخضع حصرياً لسيطرة القوى المتطرفة التي يبدو أنها بدورها لم تعد خاضعة للسيطرة”.

وفي وقت سابق أكدت نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند وجود منشآت أبحاث بيولوجية في أراضي أوكرانيا قائلة إن بلادها تعمل على منع وقوع هذه المواقع تحت سيطرة روسيا.

من جانب آخر أوضحت زاخاروفا أن الاعتماد على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العلنية غير ممكن بسبب حالته الخاصة.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أنه “من الجلي أن الحالة غير متزنة.. وفي أي حالة وأي تصريح يدلي به.. كل ذلك يشير إلى عدم وجود إمكانية للاعتماد بشكل جاد على مثل هذه التصريحات وأخذها على أنها حقيقة تامة أو تعبير عن موقف تمت بلورته بالفعل”.

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