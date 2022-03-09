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ماذا تضمنت الوثائق السرية التي حصلت عليها موسكو خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا؟

2022-03-09

موسكو-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية عثرت خلال سير العملية الخاصة في أوكرانيا على وثائق سرية تثبت قيام نظام كييف بالتخطيط لشن عملية هجومية في دونباس خلال الشهر الحالي.

وأوضح كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم أن “الوثائق تتضمن أمراً سرياً أصدره قائد الحرس الوطني الأوكراني الجنرال نيكولاي بالان في كانون الثاني من العام الحالي حول تحضير مجموعة تكتيكية من أجل تنفيذ مهمات قتالية خاصة في دونباس” مؤكداً أن العملية الخاصة التي بدأتها القوات المسلحة الروسية الشهر الماضي أحبطت تنفيذ أعمال هجومية واسعة النطاق ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ولفت كوناشينكوف إلى أن سلطات كييف أعلنت الشهر الماضي عن عدم وجود أي مخططات لديها لحل قضية دونباس بالقوة ولكن الوثائق السرية تؤكد تورطها في هذه المخططات مشيراً إلى أن “السؤال يبقى حول مدى تورط الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو في عملية التخطيط والإعداد للقيام بهذا العمل الهجومي”.

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