مصر تسجل 22 حالة وفاة و882 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 22 حالة وفاة و 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار فى بيان إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 492774 إصابة وإجمالي الوفيات الى 24244 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 912 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 423135 شخصا حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت امس 25 حالة وفاة و 923 إصابة بفيروس كورونا.

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