أمطار في دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير عطية: واشنطن وحلفاؤها مستمرون في تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
2022-03-08
مباحثات سورية عراقية في بغداد لتعزيز التعاون المائي ومواجهة التغيرات المناخية
2022-03-08
لجنة الصداقة السورية الروسية: نقف مع الشعب والقيادة الروسية في العملية العسكرية الخاصة بدونباس
2022-03-08
السفير حداد يحذر من تحويل سلطات كييف أوكرانيا إلى (إدلب أوروبية)
2022-03-08
المقداد يتسلم أوراق اعتماد ماريون وايخلت كروبسكي قائمة بالأعمال غير مقيمة للاتحاد السويسري
2022-03-08
العميد حطيط: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية محاولة عبثية لإنعاش الإرهابيين
2022-03-08
وقفة تضامنية في جرمانا لجاليات عربية تطالب بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية- فيديو
2022-03-08
محليات
متنبئ جوي: كتلة هوائية قطبية المنشأ باردة يومي الخميس والجمعة
2022-03-08
مؤتمر فرع جامعة دمشق لاتحاد الطلبة.. تحسين الخدمات الطلابية في الكليات والمعاهد وتسهيل عملية النشر العلمي
2022-03-08
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. تكريم عاملات واحتفالية في مدينة ازرع بدرعا
2022-03-08
آخر موعد لتقديم الاعتراضات لمن يمتلكون سيارة واحدة وتم استثناؤهم من الدعم
2022-03-08
طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطولات مطرية غزيرة
2022-03-08
المؤتمر الـ 13 لاتحاد الفلاحين يختتم أعماله
2022-03-08
تخريج دفعة جديدة من دورات صف ضباط وأفراد
2022-03-08
رياضة
الصينية تشانغ تتوج بذهبية التزلج الألبي في دورة الألعاب البارالمبية
2022-03-09
بارتي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الـ131 على التوالي
2022-03-09
بايرن ميونيخ يفوز على سالزبورج النمساوي بسباعية بدوري أبطال أوروبا
2022-03-08
ماهر بحري مدرباً جديداً لفريق جبلة بكرة القدم
2022-03-08
الوثبة يحسم ديربي حمص ويستمر بصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-03-08
إعادة تشكيل الكادر الفني والإداري لفريق شباب العربي
2022-03-08
لاعبان من السويداء يشاركان في بطولة غرب آسيا لكرة المضرب
2022-03-08
اقتصاد
البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط سيخفض النمو لكبار المستوردين
2022-03-09
ارتفاع أسعار النفط
2022-03-09
بمشاركة 100 شركة… مهرجان التسوق الشهري في دوما الخميس المقبل
2022-03-08
العراق وأكساد تتفقان على التعاون في إدارة مياه الري
2022-03-08
زراعة نحو 2.2 مليون هكتار بالقمح والشعير
2022-03-08
الصين تعمل على ضم مليوني محطة قاعدية لشبكة G5 بنهاية 2022
2022-03-08
السفير ديوب: مؤتمر إعادة إعمار سورية فرصة مهمة للشركات الإيرانية
2022-03-08
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أمطار في دمشق
2022-03-09
تصوير خلدون الخن
أمطار
دمشق
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