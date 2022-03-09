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عــاجــل وزارة الخارجية الصينية تحذر من عواقب فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية مؤكدة أن جميع الأطراف ستخسر من هذه الخطوة

أمطار في دمشق

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أمطار متفاوتة الغزارة في عدة محافظات أعلاها 45 مم في اللاذقية

دمشق-سانا شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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