9 آذار 1970- رئيس حركة فتح ياسر عرفات يزور موسكو لأول مرة

دمشق-سانا

1009/ أول ذكر معروف لليتوانيا في وثائق وسجلات دير قودلينبورغ.

1919/ اندلاع ثورة المصريين ضد الاحتلال البريطاني بقيادة سعد زغلول والتي عرفت باسم ثورة 1919/.

1945/ المقاتلات الأمريكية تشن هجوم على اليابان حيث أسقطت على العاصمة طوكيو قنابل تزن نحو 2000 طن وأدى ذلك إلى مقتل ما يقارب 130000 شخصاً من المدنيين اليابانيين.

1956/ المملكة المتحدة تنفي الزعيم القبرصي مكاريوس الثالث إلى جزيرة سيشيل.

1970/ رئيس حركة فتح ياسر عرفات يزور موسكو لأول مرة.

1973/ شعب أيرلندا الشمالية يصوت بأغلبية ساحقة على البقاء ضمن المملكة المتحدة.

2015/ الطائرة الكهربائية /سولار إمبلس 2/ تقلع من /أبو ظبي/ للقيام برحلة حول العالم بدون وقود.

2015/ حادث تصادم جوي بين مروحيتين في الأرجنتين يودي بحياة 10 أشخاص بينهم 8 فرنسيين منهم ثلاثة رياضيين محترفين دوليين وأولمبيين.

من مواليد هذا اليوم

1454/ أمريكو فسبوتشي.. بحار ومستكشف إيطالي.

1629/ القيصر أليكس الأول.. قيصر روسيا الثانى.

1923/ والتر كون.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998/.

من وفيات هذا اليوم

1888/ الإمبراطور فيلهلم الأول.. إمبراطور ألمانيا.

1897/ جمال الدين الأفغاني.. أحد الأعلام البارزين في عصر النهضة العربية.

1969/ الفريق عبد المنعم رياض.. رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.

أعياد ومناسبات

يوم الشهيد في مصر.

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