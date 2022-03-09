9 آذار 1970- رئيس حركة فتح ياسر عرفات يزور موسكو لأول مرة

دمشق-سانا
1009/ أول ذكر معروف لليتوانيا في وثائق وسجلات دير قودلينبورغ.
1919/ اندلاع ثورة المصريين ضد الاحتلال البريطاني بقيادة سعد زغلول والتي عرفت باسم ثورة 1919/.
1945/ المقاتلات الأمريكية تشن هجوم على اليابان حيث أسقطت على العاصمة طوكيو قنابل تزن نحو 2000 طن وأدى ذلك إلى مقتل ما يقارب 130000 شخصاً من المدنيين اليابانيين.
1956/ المملكة المتحدة تنفي الزعيم القبرصي مكاريوس الثالث إلى جزيرة سيشيل.
1970/ رئيس حركة فتح ياسر عرفات يزور موسكو لأول مرة.
1973/ شعب أيرلندا الشمالية يصوت بأغلبية ساحقة على البقاء ضمن المملكة المتحدة.
2015/ الطائرة الكهربائية /سولار إمبلس 2/ تقلع من /أبو ظبي/ للقيام برحلة حول العالم بدون وقود.
2015/ حادث تصادم جوي بين مروحيتين في الأرجنتين يودي بحياة 10 أشخاص بينهم 8 فرنسيين منهم ثلاثة رياضيين محترفين دوليين وأولمبيين.
من مواليد هذا اليوم
1454/ أمريكو فسبوتشي.. بحار ومستكشف إيطالي.
1629/ القيصر أليكس الأول.. قيصر روسيا الثانى.
1923/ والتر كون.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998/.
من وفيات هذا اليوم
1888/ الإمبراطور فيلهلم الأول.. إمبراطور ألمانيا.
1897/ جمال الدين الأفغاني.. أحد الأعلام البارزين في عصر النهضة العربية.
1969/ الفريق عبد المنعم رياض.. رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.
أعياد ومناسبات
يوم الشهيد في مصر.
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