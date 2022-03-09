بايرن ميونيخ يفوز على سالزبورج النمساوي بسباعية بدوري أبطال أوروبا

برلين -سانا

حجز بايرن ميونخ مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما فاز على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 7-1 في مباراة احتضنها ملعب أليانز أرينا في إياب دور الـ16.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين من ركلتي جزاء قبل أن يضيف الثالث بنفسه في الدقائق 12و21و23 فيما أحرز سيرجي جنابري هدفاً في الدقيقة الـ31 وأحرز توماس مولر ثنائية بالدقائق 54 و83 وأتم ليروي ساني سباعية البايرن في الدقيقة الـ85 فيما جاء هدف الضيوف الوحيد بقدم موريتش كيار جارد في الدقيقة الـ70.

وبهذا الفوز تأهل البايرن للدور التالي بعدما فاز بمجموع المباراتين 8-2 وذلك لانتهاء جولة الذهاب بالتعادل1-1.