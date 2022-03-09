مقتل سبعة إرهابيين بعملية عسكرية للجيش الباكستاني

اسلام اباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل سبعة إرهابيين بعملية عسكرية بإقليم بلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة شينخوا عن بيان صادر عن الجيش الباكستاني “إن القوات نفذت العملية بعد تلقيها معلومات عن وجود إرهابيين بإقليم بلوشستان الواقع جنوب شرق البلاد واشتبكت مع المجموعة الإرهابية ما أسفر عن مقتل سبعة إرهابيين بينهم قائدان متورطان في عمليات إطلاق نار وهجمات على القوات الأمنية”.

وأضاف البيان إن القوات صادرت مخبأ كبيراً للأسلحة والذخيرة كانت معدة لاستخدامها بأنشطة إرهابية بالإقليم وكان ما لا يقل عن ستة جنود من القوات الباكستانية لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في هجوم انتحاري جنوب غرب البلاد اليوم.

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