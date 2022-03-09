SCS-NET

رئيسة وزراء السويد تشير إلى عواقب سلبية على أمن أوروبا في حال انضمام بلادها إلى الناتو

2022-03-09

استوكهولم-سانا

أكدت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون اليوم أن طلب استوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو في الوقت الحالي لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار الوضع في أوروبا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أندرسون قولها في مؤتمر صحفي: “إذا قررت السويد تقديم طلب إلى حلف (الناتو) فإنها ستزيد من زعزعة استقرار هذا الجزء من أوروبا وتزيد من التوتر ما يساهم في زعزعة استقرار الوضع”.

يذكر أن وزارة الخارجية السويدية أعلنت في وقت سابق أن استوكهولم أرسلت إلى أوكرانيا أسلحة مضادة للدبابات ودروعاً واقية ومساعدات مالية بـ 52 مليون دولار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مقتل سبعة إرهابيين بعملية عسكرية للجيش الباكستاني

اسلام اباد-سانا أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل سبعة إرهابيين بعملية عسكرية بإقليم بلوشستان جنوب شرق …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved