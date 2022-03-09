رئيسة وزراء السويد تشير إلى عواقب سلبية على أمن أوروبا في حال انضمام بلادها إلى الناتو

استوكهولم-سانا

أكدت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون اليوم أن طلب استوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو في الوقت الحالي لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار الوضع في أوروبا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أندرسون قولها في مؤتمر صحفي: “إذا قررت السويد تقديم طلب إلى حلف (الناتو) فإنها ستزيد من زعزعة استقرار هذا الجزء من أوروبا وتزيد من التوتر ما يساهم في زعزعة استقرار الوضع”.

يذكر أن وزارة الخارجية السويدية أعلنت في وقت سابق أن استوكهولم أرسلت إلى أوكرانيا أسلحة مضادة للدبابات ودروعاً واقية ومساعدات مالية بـ 52 مليون دولار.

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