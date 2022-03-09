الدفاع الروسية تعلن إجلاء 723 مدنياً من أوكرانيا ووقفاً جديداً لإطلاق النار يوم غد

موسكو -سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنه تم إجلاء 723 شخصاً من أوكرانيا عبر طريق مدينة سومي.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في الوزارة ميخائيل ميزينتسيف قوله اليوم “إن إجلاء هؤلاء المدنيين تم بفضل الإجراءات الأمنية غير المسبوقة التي اتخذتها القوات المسلحة الروسية” مضيفاً أن الجانب الروسي نفذ جميع التحضيرات لإجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب عبر الممرات الآمنة لكن السلطات في كييف فتحت طريقاً واحداً فقط من أصل 10 ممرات.

ولفت ميزينتسيف إلى أن السلطات الأوكرانية لا تسمح للمدنيين بالعبور إلى روسيا ولا تلفت انتباه المدنيين إلى المعلومات المتعلقة بالممرات الإنسانية التي أنشأتها روسيا.

وفي سياق آخر أعلن ميزينتسيف أن السلطات الروسية سلمت أوكرانيا 946 طناً من المساعدات الإنسانية ونفذت 132 مهمة إنسانية في مناطق مأهولة بالسكان في مناطق زابوروجي وكييف وخاركوف وخيرسون وتشرنيغوف وكذلك في جمهوريات دونباس حيث تم توزيع 64 طناً من الضروريات الأساسية والأدوية والمواد الغذائية على المدنيين في المناطق المحررة.

في السياق ذاته أعلنت روسيا وقفاً جديداً لإطلاق النار في عدد من المدن الأوكرانية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم غد بتوقيت موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مقر الاستجابة الإنسانية الروسي قوله إن موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية من كييف والمناطق السكنية المجاورة إلى روسيا عبر بيلاروس باتجاه الجنوب بالاتفاق مع الجانب الأوكراني.

وكانت وزارة الدفاع الروسية طبقت اليوم وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية في مدن أوكرانية عدة لتمكين المدنيين من الخروج عبر ممرات إنسانية.

وفي وقت سابق حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن النظام في كييف يستخدم تكتيك الإرهابيين بإطلاق النار على المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم للوصول إلى ممرات إنسانية.