متنبئ جوي: كتلة هوائية قطبية المنشأ باردة يومي الخميس والجمعة

دمشق-سانا

بينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر مساء غد بكتلة هوائية قطبية المنشأ باردة تؤثر يومي الخميس والجمعة على مناطق شرق المتوسط محذرة من نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الغربية حيث تتجاوز سرعة الهبات 85 كيلومترا بالساعة بدءا من مساء الخميس وحتى مساء الجمعة المقبلين.

وفي تصريح لـ سانا أشار الراصد الجوي كناز كيوان أنه تسيطر حالة عدم استقرار مع منخفض جوي من الجنوب تؤثر هذه الليلة وصباح غد على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية مع هطولات مطرية مصحوبة بالرعد أحياناً حتى ساعات ما بعد الظهر فيما تبقى الرياح تبقى جنوبية شرقية مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية تتحول في ساعات مساء الأربعاء إلى تيارات جنوبية غربية.

ولفت كيوان إلى أنه من المتوقع أن يكون الجو خلال يومي الخميس والجمعة غائماً ماطراً على فترات وتكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المناطق الساحلية وثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة خلال ساعات المساء فيما تزداد الفعالية الجوية صباح الجمعة حيث من المتوقع بقاء الجو ماطراً على فترات والهطولات الثلجية على المناطق التي تزيد على 1200 متر وممزوجة بالمطر ما دون ذلك وتزداد سرعة الرياح المترافقة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 85 كم/سا صباح الجمعة والبحر عالي ارتفاع الموج.

وذكر أن الجو مساء الجمعة يتحول إلى شديد البرودة وخاصة في المناطق الجبلية ومن المتوقع أن تسود حالة من الاستقرار الجوي مع بداية الأسبوع المقبل لكن الأجواء تبقى باردة مع تحذير من تشكل الجليد والصقيع على المناطق الجبلية.

رحاب علي