بمشاركة 100 شركة… مهرجان التسوق الشهري في دوما الخميس المقبل

دمشق-سانا

بمشاركة 100 شركة صناعية وطنية تنطلق الخميس المقبل في مدينة دوما بريف دمشق فعاليات سوق العيلة ضمن مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع غرفة تجارة ريف دمشق وجمعية الوفاء التنموية ويستمر لغاية الـ 16 من الشهر الجاري.

عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها الاستاذ طلال قلعه جي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الغرفة تعمل على التوسع في إقامة مهرجان التسوق الشهري بالمناطق والمدن والبلدات وذلك ليتسنى للصناعيين بيع منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين بأسعار منافسة وكسر حلقات الوساطة والاحتكار في ظل ارتفاع الأسعار.

وأشار قلعه جي إلى أن المهرجان الذي سيقام ضمن صالة جامع التوحيد بمدينة دوما يشهد في دورته الحالية تعاوناً مع جمعية الوفاء التنموية الخيرية والتي توفر فرص عمل لنحو 300 سيدة من مدينة دوما واللاتي يقمن بالأعمال والمشغولات اليدوية والحرفية.

أحمد سليمان