مؤتمر فرع جامعة دمشق لاتحاد الطلبة.. تحسين الخدمات الطلابية في الكليات والمعاهد وتسهيل عملية النشر العلمي

دمشق-سانا

تحت شعار (عهداً نجدده علماً وصموداً وانتصاراً) ناقش أعضاء المؤتمر السنوي الأربعين لفرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية تطوير الواقع العلمي والتعليمي والخدمي للطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية في كليات ومعاهد الجامعة.

وركزت مداخلات الطلاب خلال المؤتمر الذي انعقد اليوم على مدرج الجامعة على تحسين الخدمات الطلابية في الكليات والمعاهد وتقديم مزيد من التسهيلات اللوجستية لطلاب الدراسات العليا بما يتعلق بتوفير البنية التحتية لإجراء الأبحاث وتسهيل عملية النشر العلمي والوقوف على المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية التعليمية والبحثية في كليات الجامعة والمعاهد التقانية.

وطالب الطلاب بتسريع إصدار نتائج المقررات الإمتحانية والتخفيف من مدة الحصول على الوثائق الجامعية وإيجاد حلول للسكن الجامعي في مدينة باسل الأسد الجامعية وإعادة تفعيل المعسكرات الانتاجية والرحلات العلمية وتفعيل مشاركتهم في النشاطات العلمية والثقافية في الجامعة وتفعيل المكتبات الإلكترونية وإعادة النظر بالاختبارات الوطنية كشرط للتخرج إضافة إلى تفعيل دور الهيئات الطلابية في الكليات والمعاهد.

رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان أكدت أهمية دور طلاب الجامعات في تطوير العمل الطلابي والارتقاء بالواقع التعليمي والعمل على تدارك الأخطاء بما يتلاءم والدور الريادي الذي يؤديه الاتحاد بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية والخدمية في الجامعة مشيرة إلى ضرورة قيام إدارة الكليات بتسهيل الخدمات اللوجستية للطلاب ولا سيما ذوو الاحتياجات الخاصة وكذلك إجراء متابعة ومراقبة مستمرة للخدمات المقدمة للطلاب داخل الحرم الجامعي.

وشددت سليمان على ضرورة أن تكون القيادات الطلابية الجديدة على قدر المسؤولية والمهام الملقاة على عاتقها لإيصال صوت الطالب والدفاع عن حقوقه مؤكدة أهمية اختيار الأكفأ والأفضل لقيادة العمل الطلابي في المرحلة القادمة وإجراء الانتخابات الطلابية بكل شفافية.

أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور خالد الحلبوني أشار إلى أهمية المؤتمر للتعرف على مشاكل الطلاب وهمومهم باعتبارهم المستقبل الواعد لبلدهم سورية.

رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان في رده على استفسارات الطلبة أشار إلى أن الجامعة بصدد الانتهاء قريباً من وضع برنامج الأتمتة بحيث تكون الجامعة خلال ثلاث سنوات مؤتمتة بكل مفاصل العمل الإداري والعلمي كليات ومعاهد وفروعاً الأمر الذي سيسهم في تخفيف الازدحام على كوات التسجيل والدفع وأن هذا المشروع في سلم أولويات الجامعة حالياً.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على ضرورة التحول نحو الكتاب والمرجع الرقمي في ظل صعوبة الحصول على المراجع العلمية الأجنبية مبدياً استعداد الجامعة للمساعدة في هذا المجال.

وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب أعضاء جدد لفرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية.

حضر المؤتمر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات في الجامعة.

هيلانه الهندي

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