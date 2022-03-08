القوات الأوكرانية ارتكبت خروقات كبيرة أدت لمقتل 26 مدنياً في دونيتسك الشعبية

موسكو-سانا

أعلن المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا عن مقتل 26 مدنياً في جمهورية دونيتسك الشعبية من جراء خروقات كبيرة ارتكبتها القوات الأوكرانية خلال 20 يوماً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المركز قوله في بيان اليوم إنه تم تسجيل 921 حادث إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية أدت إلى مقتل 26 مدنياً لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 11614 طلقة ذخيرة في غضون 20 يوماً على جمهورية دونيتسك بما في ذلك 13 صاروخاً من مجمع “توتشكا يو”.

وكانت روسيا أعلنت أمس وقفاً لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة بدءا من الثامن من الشهر الجاري من أجل تأمين خروج المدنيين عبر ممرات إنسانية.