مباحثات سورية عراقية في بغداد لتعزيز التعاون المائي ومواجهة التغيرات المناخية

بغداد-سانا

على هامش زيارته الراهنة لبغداد بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور تمام رعد مع نظيره العراقي مهدي الحمداني آفاق التعاون المشترك بين سورية والعراق وتوحيد الرؤى والمواقف في ما يخص المياه المشتركة في ظل التغيرات المناخية التي تهدد المنطقة عموماً وسورية والعراق خصوصاً.

ولفت الوزير رعد في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إلى أهمية الجهود العراقية المبذولة في تنظيم مؤتمر بغداد الثاني للمياه والتغيرات المناخية مؤكداً أهمية الاستمرار بتطوير العلاقات وأواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين من خلال الزيارات المتبادلة وتنظيم الدورات حول دراسات التغيرات المناخية وتأثيرها على البلدين لما يربطهما من مصير واحد في مواجهة شح المياه وتحديات الظروف المناخية.

من جانبه أكد الوزير العراقي الحمداني في تصريح مماثل للمراسلة عمق التعاون المشترك بين البلدين مشيراً إلى أهمية المركز البحثي المشترك للاستفادة من خبرات الدول المتشاطئة مع العراق.

كما لفت إلى ضرورة الحصول على حصص مائية عادلة مع الأخذ بالاعتبار تقاسم الضرر في أوقات الأزمات والاستمرار بعقد الاجتماعات الدورية والفنية الوزارية الحضورية أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وكانت أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه انطلقت السبت الماضي تحت شعار المياه والتغيرات المناخية بمشاركة وفد سورية برئاسة الدكتور رعد ووفود من عدة دول ومنظمات عربية وأجنبية.

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