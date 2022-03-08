سلطات النظام التركي تعتقل 101 من العسكريين المفصولين تعسفياً

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي 101 من العسكريين المفصولين تعسفياً وذلك في استمرار لحملة تصفية المؤسسة العسكرية المستمرة منذ 5 سنوات.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن فرق مكافحة الإرهاب وفرق الاستخبارات والدرك بمديرية أمن أزمير شنت حملات أمنية متزامنة في 38 منطقة مركزها أزمير لإلقاء القبض على 73 شخصاً من الطلاب العسكريين المفصولين تعسفيا و28 عسكرياً بعضهم في الجيش.

وتأتي هذه الاعتقالات بزعم ارتباط هؤلاء الأشخاص بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

ويشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب قبل أكثر من خمس سنوات حملة قمعية شديدة تستهدف معارضيه حيث تم اعتقال وإقالة مئات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية في البلاد.

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