الصين تطالب بتقديم دعم مشترك لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

بكين-سانا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تقديم دعم مشترك لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بهدف إنهاء الأزمة والتوصل إلى اتفاق يحقق السلام والأمن بين البلدين.

ونقلت وكالة شينخوا عن جين بينغ قوله خلال قمة عبر الفيديو مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز: “يجب علينا أن ندعم بشكل مشترك محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ومساعدة الجانبين في الحفاظ على اتجاه المفاوضات والتغلب على الصعوبات ومواصلة الحوار لتحقيق نتائج سلمية”.

ودعا جين بينغ إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والأخذ بجدية المخاوف الأمنية لجميع الدول ودعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام وحل الأزمة.

وفيما يتعلق بالحوار والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي قال الرئيس الصيني: إنه “يتعين على الجانبين تعزيز الحوار والالتزام بالتعاون وتعزيز التقدم المستدام للعلاقات بين الجانبين”.

وكان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون طالب أمس الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بالاهتمام بمخاوف روسيا الأمنية والدخول في حوار معها.

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