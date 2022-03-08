آخر موعد لتقديم الاعتراضات لمن يمتلكون سيارة واحدة وتم استثناؤهم من الدعم

دمشق-سانا

تذكر وزارة النقل العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن تم استثناؤهم من الدعم بسبب امتلاكهم سيارة واحدة بأن يوم الـ 15 من الشهر الجاري هو آخر موعد لتقديم البيانات اللازمة لمديريات النقل في المحافظات لإعادتهم إلى منظومة الدعم.

مديرة المعلوماتية في الوزارة المهندسة ريا عرفات بينت في تصريح لمراسل سانا أن مديريات النقل تستمر باستقبال طلبات المواطنين ممن تم استثناؤهم من الدعم بسبب امتلاكهم سيارة واحدة حتى التاريخ المذكور من الساعة الـ 8 صباحاً حتى الـ 4 عصراً.

وأوضحت عرفات أن العدد الإجمالي للاعتراضات المقدمة حتى تاريخه بلغ 64913 اعتراضاً تم قبول 10786 اعتراضاً منها ورفض 54119 اعتراضاً لافتة إلى أن عدد المراجعين الذين تم استقبالهم في مديريات النقل بعد التأكد من البيانات المقدمة من قبلهم بلغ 7774 حتى تاريخ 6-3-2022.

وكانت مديريات النقل في الوزارة بدأت بتاريخ الـ 16 من الشهر الماضي باستقبال طلبات اعتراض مالكي المركبات من العاملين ( مدني .. عسكري.. مؤقت.. دائم.. والمتقاعدين) ممن يملكون سيارة سياحية واحدة فقط وتم استثناؤهم من الدعم.

مهران معلا

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