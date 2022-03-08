تخريج دفعة جديدة من دورات صف ضباط وأفراد

دمشق-سانا

خرجت وزارة الداخلية اليوم دفعة جديدة من دورات صف ضباط وأفراد باختصاصات مختلفة في كلية الشرطة بدمشق وذلك في إطار خطتها في تطوير قوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها ورفدها بالإمكانات البشرية والعلمية والفنية اللازمة.

وفي كلمة له خلال التخريج قال العميد رضوان دبورة مدير كلية الشرطة: إن الخريجين البالغ عددهم 177 تلقوا مختلف العلوم العسكرية والقانونية والمسلكية الضرورية التي تؤهلهم للانطلاق إلى العمل والعطاء وليكونوا العين الساهرة التي تترجم سياسة وزارة الداخلية الحريصة على إعلاء شأن الوطن وتطبيق سيادة القانون الذي يكفل الحقوق.

وأشار إلى أن هؤلاء الخريجين دماء جديدة ترفد جهاز قوى الأمن الداخلي المؤتمن على أمن المواطنين وسلامتهم واستقرارهم وأموالهم وممتلكاتهم.

تخلل التخريج عرض عسكري وبيانات عملية أظهرت القدرات والمهارات القتالية التي اكتسبها الخريجون.

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