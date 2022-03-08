القبض على إرهابيين اثنين في العراق

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار والفلوجة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته السومرية نيوز أنه “تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في حي الميثاق بالرطبة في الأنبار من المطلوبين للقضاء”.

بدوره أعلن الحشد الشعبي العراقي إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أول أمس على ثلاثة من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

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