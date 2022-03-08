زيلينسكي: مستعدون للحوار مع روسيا بشأن وضع دونيتسك ولوغانسك والقرم

كييف-سانا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن لدى كييف حلاً ممكناً لمسألة الاعتراف باستقلال شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين دون الإفصاح عن ماهية هذا الحل.

وقال زيلينسكي في مقابلة اليوم مع قناة إيه بي سي الأمريكية: إن بلاده مستعدة للحوار مع روسيا بشأن كيفية إدارة حياة الناس في مناطق لوغانسك ودونيتسك والقرم مضيفاً: يمكننا مناقشة ذلك وإيجاد حل وسط بشأنه.

وحول موقفه بشأن شروط روسيا الثلاثة في المفاوضات وهي تغيير الدستور الأوكراني والتخلي عن فكرة انضمام أوكرانيا للناتو والاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وكذلك القرم قال زيلينسكي: نحن مستعدون للحوار وليس الاستسلام على حد تعبيره مضيفاً لقد فقدنا الاهتمام بمسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي بعد أن أدركنا أن الحلف غير مستعد لقبولها لكونه يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا.

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