يافعون فاعلون.. برنامج متكامل لبناء قدرات اليافعين وتمكينهم

دمشق-سانا

ضمن سلسلة نشاطاته ومبادراته الشبابية أطلق نادي أجيال التابع لمؤسسة هنا هويتي مشروعه الجديد بعنوان “يافعون فاعلون” مستقطباً الفئة العمرية بين 15 و18 عاماً بهدف العمل على بناء قدرات اليافعين وتمكينهم واكتشاف قدراتهم على التخطيط المستقبلي لمسارات الحياة.

وعن المشروع وأهدافه بينت جودي الشامي المنسقة الإعلامية للمؤسسة لنشرة سانا الشبابية أن برامج عمل النادي تهدف إلى تنمية الشباب واكتشاف إمكاناتهم ومساعدتهم على تكوين شخصيتهم.

وتابعت.. يسعى البرنامج الجديد إلى تعزيز القيم والهوية والانتماء والمسؤولية الاجتماعية في أوساط الشباب وبناء علاقات فاعلة مع المحيط من خلال خمس مراحل أولها دورة تدريبية حول مهارات الحياة والتواصل واكتشاف الذات وأنواع الذكاءات ووضع الأهداف والتخطيط والمسؤولية الاجتماعية إضافة إلى مهارات العرض والتقديم من خلال مادة تدريبية يشرف عليها خبراء ومختصون.

أما المراحل اللاحقة وفق الشامي فتتضمن التحضير لمشروع خاص يؤهل المشارك للحصول على شهادة مصدقة ثم مرحلة التفكير بالمشروع ووضع آليات تنفيذه قبل الاختتام بالتوجيه التخصصي ليتمكن المتدرب من السير بخطى ثابتة على الطريق الذي اختاره.

واختتمت حديثها بالقول “نعمل من خلال مشاريع المؤسسة على إعادة ربط الجيل الشاب بثقافته وتاريخه للحفاظ على هويته وإعادة بناء ثقته بنفسه وتطوير مهاراته وتفعيل مسؤولياته من خلال برمج متعددة”.

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