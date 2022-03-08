زراعة نحو 2.2 مليون هكتار بالقمح والشعير

دمشق-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول القمح في المحافظات منذ بداية الموسم وحتى تاريخه 1.18مليون هكتار وبمحصول الشعير1.1 مليون هكتار.

مدير الإنتاج النباتي المهندس أحمد حيدر بين في تصريح صحفي أن المساحات المزروعة بالقمح موزعة بين 556 ألف هكتار مروي و631 ألف هكتار بعل فيما مساحات الشعير 52 ألف هكتار مروي والباقي بعل.

وبلغت المساحات المزروعة بالبقوليات الغذائية حسب حيدر نحو 129 ألف هكتار منها 87 ألف هكتار عدس و25 ألف هكتار حمص و14 ألف هكتار فول حب و2900 هكتار بازلاء حب.

فيما نفذت 78 بالمئة من الخطة المقررة لزراعة الخضراوات الشتوية للموسم الحالي حيث اقتربت المساحات المزروعة من 21 ألف هكتار من الخطة البالغة 26.8 ألف هكتار وفقاً لـ حيدر الذي أشار إلى زراعة 67 ألف هكتار بالمحاصيل الطبية والعطرية الشتوية منها 46 ألف هكتار كمون و3700 هكتار يانسون و5300 هكتار حبة البركة و11.6 ألف هكتار كزبرة.

ووصلت المساحة المزروعة بمحصول الشوندر السكري إلى 3100 هكتار ومحصول البطاطا للعروة الربيعية 7 آلاف هكتار.

غصوب عبود

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