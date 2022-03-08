اللواء سلامي: نجاحنا بوضع قمر صناعي في الفضاء مؤشر على انتصارنا

طهران-سانا

اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن تمكن بلاده من وضع قمر صناعي في الفضاء مؤشر على تقدمها وانتصارها في المعركة التكنولوجية ضد أعدائها.

وقال سلامي خلال مشاركته اليوم عملية إطلاق القمر الصناعي “نور 2”: تمكنا اليوم من هزيمة العدو واكتساب هذه التقنيات المتطورة والمعرفة الجديدة وتحويلها إلى منتج ناجح وإن هذا الإنجاز مؤشر لانتصارنا في المعركة التكنولوجية ضد الاعداء الذين أرادوا لشعوبنا أن تبقى متخلفة مشيراً إلى أن وضع القمر في المدار ليس مجرد عمل تقني وإنما هو تغلب على الإرادات التي كانت تحاول منع بلاده من الوصول إلى الفضاء.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم نجاحه في وضع القمر الصناعي “نور 2” في مدار يبعد 500 كم عن الأرض للقيام بمهمة استطلاعية.

وبدأت أول عملية فضائية للحرس الثوري الإيراني منذ 21 شهراً حيث تم إطلاق القمر “نور 1” وما زال نشطاً وينقل معلومات إلى الأرض.

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