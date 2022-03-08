بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. فعاليات مجتمعية بالحسكة

الحسكة-سانا

أقام فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة اليوم مجموعة من الفعاليات المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمشاركة نحو 60 سيدة ومتطوعاً.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت أمام مقر فرع المنظمة بمدينة الحسكة معرضاً لتدوير التوالف المنزلية وجلسات توعية بأهمية دور المرأة إضافة إلى توزيع هدايا للسيدات المشاركات وتنفيذ مسير انطلق من مركز الخدمات المجتمعية بمساكن المحطة إلى مقر فرع المنظمة وسط المدينة.

وفي تصريح لمراسل سانا بين رئيس فرع منظمة الهلال بالحسكة علي منصور أن الفعاليات المنفذة من قبل متطوعي وحدة الخدمات المجتمعية تأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة وبمثابة رسالة تؤكد على أهمية دورها بالمجتمع.

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