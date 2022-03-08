سوق (منتجات سوريات) يتواصل في محطة الحجاز بدمشق احتفاء بعيد المرأة العالمي

دمشق-سانا

لليوم الثاني على التوالي يتواصل في القاعة الدمشقية بمحطة الحجاز بدمشق سوق “منتجات سوريات” الذي تنظمه الشركة السورية للحرف أحد برامج الأمانة السورية للتنمية احتفاء بعيد المرأة العالمي.

وتستعرض أكثر من 25 سيدة من مختلف المحافظات في السوق الذي افتتح أمس ويستمر لأربعة أيام منتجاتهن المتنوعة ما بين مشغولات حرفية ومنتجات ريفية وغذائية ومنسوجات وعطورات وغيرها مما تنتجه مشاريعهن الصغيرة التي يبلغ عمر بعضها سنوات عدة.

المهندسة الكيميائية رنوة أشقر من دمشق قالت في تصريح لـ سانا إن مشروعها يتضمن إنتاج مواد تجميل عضوية خالية من المواد الكيميائية والمواد الحافظة مبينة أن المشاركة بمثل هذه النشاطات تسهم في تعزيز دور المرأة في دعم الاقتصاد السوري.

ومن اللاذقية لفتت صباح حسن إلى أن مشروعها يركز على تصنيع المنتجات الغذائية مثل الألبان والأجبان مشيرة إلى أنها شاركت في السوق للتعريف بالمشروع واكتساب الخبرة والمعارف في هذا المجال.

وتشارك زين فائق بمشروع منتجات غذائية أبرزها الحلويات التي تقدم كهدايا بالمناسبات وما تحتاجه من طرق تغليف فنية معتبرة السوق فرصة للاستفادة من تجارب المشاركات وطرق التسويق بينما أشارت عبير عثمان التي تقدم عبر مشروعها صناعة المعجنات والحلويات إلى أهمية السوق لجهة التواصل المباشر مع الزوار والأشخاص الذين يشترون منتجات مشروعها عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن سوق منتجات سوريات يستقبل زواره يوميا من الساعة الـ 12 وحتى الثامنة مساء.

هيلانه الهندي

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