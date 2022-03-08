موسكو: تصريحات النمسا المعادية لا تتناسب مع وضعها الحيادي

موسكو-سانا

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة تصريحات بعض المسؤولين النمساويين حول تطورات الوضع في أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس مؤكدة أنها لا تتناسب مع وضع النمسا الحيادي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم “ندين بأشد الحزم الادعاءات والتقييمات الباطلة ونأسف جداً لصدورها من مسؤولين نمساويين لأنهم يضعون بذلك موضع الشك حيادية النمسا التي تنخفض كثيرا وتتعرض للتاكل في الفترة الأخيرة”.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أنه سيتم أخذ تلك المواقف النمساوية بعين الاعتبار في المستقبل بما فيها تصريحات المستشار النمساوي كارل نيهايمير ووزير الشؤون الأوروبية والخارجية ألكسندر شاللينبرغ.

يذكر أن النمسا تتمتع بوضع حيادي منذ عام 1955.

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