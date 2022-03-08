ماليزيا: لن نفرض أي عقوبات أحادية على روسيا

كوالالمبور-سانا

أكدت ماليزيا أنها لن تفرض أي عقوبات من جانب واحد على روسيا مجددة دعوتها لمواصلة المفاوضات حول الوضع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن وزير الخارجية داتوك سيري سيف الدين عبد الله قوله أمام البرلمان إن “ماليزيا بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعت إلى وقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضاف عبد الله: “ليس هناك حاجة حتى الآن للعقوبات الأحادية وإذا لزم الأمر فستقوم بها الأمم المتحدة” موضحاً أنه “إذا لم تتم دراسة فرض العقوبات بشكل صحيح فإنها ستؤثر على عامة الناس الأبرياء”.

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