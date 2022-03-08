دراسة صينية: لقاح جديد يعطي حماية مزدوجة ضد فيروس كورونا والإنفلونزا

بكين-سانا

أعلن فريق من العلماء الصينيين عن تطوير لقاح أحادي الجرعة يمكنه توفير حماية مزدوجة ضد فيروس كورونا والإنفلونزا وتم اختباره بنجاح على الفئران.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن باحثين من جامعة فودان في شانغهاي قدموا اللقاح الجديد في دراسة نشرت مؤخراً في مجلة علم الفيروسات قائلين إنهم صمموا مادة مناعية عن طريق دمج (مجال ربط مستقبلات سارس كوفيد 2) مع (ساق هيماغلوتينين) في إنفلونزا الطيور (إتش7ان9) المحفوظة.

وباختبار اللقاح المركب على الفئران والذي أطلق عليه اسم (أيه دي سي68 كوف – فلو ) تسبب بشكل فعال في تحفيز الأجسام المضادة التي تستهدف كلاً من سارس كوف2 والإنفلونزا وتوفر الحماية منهما.

وحسب الدراسة فإن النتائج تشير إلى أن اللقاح الجديد أسلوب واعد للحد من الأوبئة الناتجة عن فيروسات الجهاز التنفسي.

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