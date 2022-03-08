مجهولون يعتدون على بئر مياه مغذية لمدينة الصنمين

درعا-سانا

اعتدى مجهولون الليلة الماضية على بئر مياه تغذي مدينة الصنمين بمحافظة درعا ما تسبب بانقطاع المياه عن 2000 نسمة.

وذكر مدير مؤسسة المياه بدرعا المهندس محمد المسالمة في تصريح لمراسلة سانا أن التخريب طال تجهيزات البئر حيث باشرت الورشات بأعمال الإصلاح موضحاً أن البئر تقع على طريق الصنمين قيطة.

يشار إلى أنها المرة الثانية التي تتعرض فيها آبار المياه للتخريب خلال عشرة أيام حيث اعتدى مجهولون في الـ 28 من الشهر الماضي على تجهيزات الطاقة الشمسية المغذية للآبار على طريق الصنمين قيطة.

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