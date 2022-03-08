8 آذار 1963.. قيام ثورة الثامن من آذار في سورية

دمشق-سانا
1576- المستكشف الاسبانى دييغو غارسيا دي بالاسيو يشاهد أول أنقاض مدينة المايا القديمة في كوبان.
1618- يوهانس كبلر يكتشف القانون الثالث لحركة الكواكب “ما يعرف بقوانين كبلر”.
1911- بدء استعمال البصمات للمرة الأولى كأداة للكشف عن الجرائم وكان ذلك في نيويورك.
1930- المهاتما غاندي يبدأ العصيان المدني وذلك لإجبار المملكة المتحدة على منح الاستقلال للهند.
1963- قيام ثورة الثامن من آذار في سورية.
1971- الملاكم جو فريزر يهزم البطل العالمي محمد علي كلاي.
1977- الجمعية العامة للأمم المتحدة تختار هذا التاريخ للاحتفال باليوم الدولي للمرأة.
2010- وقوع زلزال في تركيا بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر تسبب بمصرع 51 شخصاً وجرح 34 آخرين.
2014- اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ 777 أقلعت من كوالالمبور متجهة إلى بكين وكان على متنها 239 شخصاً بينهم طاقم الطائرة.
من مواليد هذا اليوم…
1886- إدوارد كندال.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.
1893- عبد الرحمن عزام.. سياسي مصري وهو أول أمين عام لجامعة الدول العربية.
من وفيات هذا اليوم…
1874- ميلارد فيلمور رئيس الولايات المتحدة الثالث عشر.
1923- يوهانس ديديريك فان دير فالس.. عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1910.
1930- ويليام هوارد تافت رئيس الولايات المتحدة السابع والعشرين.
أعياد ومناسبات…
ذكرى ثورة الثامن من آذار في سورية.
اليوم الدولي للمرأة.
عيد الأم في ألبانيا ورومانيا وبلغاريا.