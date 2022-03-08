8 آذار 1963.. قيام ثورة الثامن من آذار في سورية

دمشق-سانا

1576- المستكشف الاسبانى دييغو غارسيا دي بالاسيو يشاهد أول أنقاض مدينة المايا القديمة في كوبان.

1618- يوهانس كبلر يكتشف القانون الثالث لحركة الكواكب “ما يعرف بقوانين كبلر”.

1911- بدء استعمال البصمات للمرة الأولى كأداة للكشف عن الجرائم وكان ذلك في نيويورك.

1930- المهاتما غاندي يبدأ العصيان المدني وذلك لإجبار المملكة المتحدة على منح الاستقلال للهند.

1963- قيام ثورة الثامن من آذار في سورية.

1971- الملاكم جو فريزر يهزم البطل العالمي محمد علي كلاي.

1977- الجمعية العامة للأمم المتحدة تختار هذا التاريخ للاحتفال باليوم الدولي للمرأة.

2010- وقوع زلزال في تركيا بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر تسبب بمصرع 51 شخصاً وجرح 34 آخرين.

2014- اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ 777 أقلعت من كوالالمبور متجهة إلى بكين وكان على متنها 239 شخصاً بينهم طاقم الطائرة.

من مواليد هذا اليوم…

1886- إدوارد كندال.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1950.

1893- عبد الرحمن عزام.. سياسي مصري وهو أول أمين عام لجامعة الدول العربية.

من وفيات هذا اليوم…

1874- ميلارد فيلمور رئيس الولايات المتحدة الثالث عشر.

1923- يوهانس ديديريك فان دير فالس.. عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1910.

1930- ويليام هوارد تافت رئيس الولايات المتحدة السابع والعشرين.

أعياد ومناسبات…

ذكرى ثورة الثامن من آذار في سورية.

اليوم الدولي للمرأة.

عيد الأم في ألبانيا ورومانيا وبلغاريا.