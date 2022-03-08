فيليبونينكو: لوغانسك تكبد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة

لوغانسك-سانا

أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إيفان فيليبونينكو تكبد الجيش الأوكراني في الاشتباكات خلال الأربعة أيام الأخيرة خسائر كبيرة في القوات والمعدات العسكرية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن فيليبونينكو قوله اليوم إن قوات لوغانسك كبدت الجيش الأوكراني خلال الاشتباكات ما بين يوم الـ5 والـ 8 من آذار الجاري خسائر كبيرة في المعدات ودمرت 16 دبابة و15 عربة عسكرية و35 عربة قتال مصفحة و15 آلية لنقل الجيش و11 طائرة دون طيار.

وأضاف المتحدث إن قوات لوغانسك تمكنت أيضا من استهداف وتدمير 17 نقطة لإطلاق النار و30 نقطة إطلاق نار مزودة بأنظمة صواريخ مضادة للدبابات ومدافع رشاشة ثقيلة وقاذفات قنابل يدوية من أنظمة مختلفة.

وأوضح المتحدث أن قوات بلاده سيطرت خلال الفترة المذكورة على 8 مناطق سكانية مشيراً إلى أن 54 منطقة باتت تحت سيطرة قوات لوغانسك بعد أن كانت تابعة للجيش الأوكراني.

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