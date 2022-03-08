مصر تسجل 25 حالة وفاة و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 25 حالة وفاة و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل لغاية الآن إلى 491892 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 24222 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 1008 متعافين من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 422223 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 25 حالة وفاة و 1093 إصابة بفيروس كورونا.

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