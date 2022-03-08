أتلتيك بيلباو يتغلب على ليفانتي بثلاثية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

تغلب فريق أتلتيك بيلباو على ضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

افتتح أتلتيك بيلباو التسجيل عن طريق مايكل فيسغا في الدقيقة 63 قبل أن يضيف إينياكي ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 76 ليختتم أويرزارغا الثلاثية بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 88 في حين سجل هدف ليفانتي الوحيد خورخي دي فروتوس في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة في المركز العشرين والأخير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency