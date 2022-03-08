نيبينزيا: النازيون الجدد بأوكرانيا يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية

نيويورك-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أن روسيا تعمل على ضمان الإجلاء الآمن للمدنيين في أوكرانيا والنازيين الجدد فيها يستخدمون المدنيين دروعا بشرية.

وأوضح نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا أن استخدام القوميين للمدنيين رهائن ليس عملاً أخلاقياً فحسب وإنما ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني بما في ذلك البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وقال نيبينزيا إن نشر الأسلحة الثقيلة بما فيها أنظمة الدفاع ومطلقات الصواريخ في المناطق السكنية أصبح اعتيادياً رغم الدعوات الكثيرة من الأوكرانيين أنفسهم إلى إزالة هذه الأسلحة من المناطق الآمنة.

ودعا نيبينزيا أعضاء المجلس إلى اعتماد مقاربة صحيحة وتقييم موضوعي للوضع وألا يشجعون الراديكاليين الأوكرانيين على ارتكاب جرائم إضافية موضحاً أنه رغم الاتفاق الذي وافقت عليه روسيا لضمان إجلاء آمن للمدنيين يقوم الراديكاليون في مدينة ماريو بول بانتهاك هذا الاتفاق ويطلقون النار على كل من يحاول مغادرة المدينة عبر الممرات التي تم الاتفاق عليها للخروج من المدنية.

وحذر نيبينزيا من أن الوضع يتفاقم جراء ما يقوم به الراديكاليون بشكل يومي ورفض السلطات الأوكرانية التعاون في إجلاء الأشخاص من مدينتي خاركوف وسومي موضحاً أن تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في ماريوبول وكييف دفع القوات المسلحة الروسية إلى إعلان وقف إطلاق نار في العاشرة من صباح اليوم وفتح ممرات إنسانية في سومي وكييف وماريوبول نحو الآراضي الروسية لمن يود الإجلاء الأمر الذي تجاهلته كييف برد رسمي على لسان نائبة رئيسة الوزراء الأوكرانية واصفة اقتراح طرح ممرات إنسانية نحو روسيا أمراً غير مقبول.

وكشف نيبينزيا أن كييف تستخدم كل السبل التي تحول دون مغادرة مواطنيها نحو روسيا مؤكداً أن موسكو تعمل على تأمين مراكز إيواء مؤقتة وتنسق مع المواطنين لاستقبال المدنيين الذين يصلون من أوكرانيا.

وأعرب نيبينزيا عن قلق بلاده حيال استمرار القوميين الأوكرانيين المتطرفين في أخذ الرهائن واستخدامهم دروعا بشرية.

وفيما يتعلق بسلامة موظفي الأمم المتحدة في أوكرانيا قال نيبينزيا: “هذه من أولوياتنا بالطبع وحالياً الجيوش الروسية ضمنت خروج 180 موظفاً للأمم المتحدة من كييف” مؤكداً أن هذا الدعم سيستمر ولاسيما أن مركز إدارة الكوارث أنشأ وحدة للاستجابة الإنسانية في إطار العملية التي تجري في أوكرانيا تعمل على مدار الساعة.

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