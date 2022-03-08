مجلس الشعب: ثورة آذار المجيدة انعكاس صادق لتطلعات شعبنا

دمشق-سانا

أكد مجلس الشعب أن ثورة الثامن من آذار المجيدة جاءت تجسيداً وتعبيراً حياً وواقعياً وانعكاساً صادقاً لتطلعات الشعب العربي السوري الأبي في طموحاته المشروعة في بناء المجتمع العربي الموحد.

وقال المجلس في بيان له بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة الثامن من آذار المجيدة تلقت سانا نسخة منه إن “ثورة الثامن من آذار كانت امتداداً حقيقياً وطبيعياً لفكر ونضال حزب البعث العربي الاشتراكي وبداية لمرحلة جديدة من تاريخ سورية وخاصة مع قيام الحركة التصحيحية المباركة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد والتي جاءت تصويباً لمسار الثورة وكان عنوانها بناء سورية الحديثة وأرست دعائم الوحدة الوطنية الشاملة وحققت الكثير من الإنجازات على الصعد كافة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ورسخت الحياة الدستورية والديمقراطية والتشريعية والشعبية”.

وأشار المجلس إلى أنه مع تطور الواقع وعصرنته وفي ظل الظروف والتحديات والأحداث المتسارعة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية جاء نهج التطوير والتحديث الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد والذي أحدث تغييرات وتحولات جذرية وجوهرية في مناحي الحياة كافة ورسخ دعائم دولة المؤسسات.

وأضاف المجلس إن ما تعرضنا له في سورية منذ ما يزيد على عشر سنوات من حروب إرهابية اشتركت فيها قوى الشر والإرهاب والعدوان العالمي استهدفت البشر والحجر والبنى التحتية وما يفرض علينا الآن من حصارات اقتصادية ظالمة ما هي إلا محاولات يائسة للنيل من المكتسبات التي تحققت عبر السنوات الماضية ولثنينا عن مواقفنا الوطنية والقومية المبدئية والثابتة.

وتوجه المجلس في ختام بيانه بتحية التقدير والعرفان والاعتزاز إلى جماهير شعبنا السوري الأبي والوفي وإلى أبطال جيشنا العربي السوري الذين يصنعون الانتصارات ويبذلون أرواحهم ودماءهم الزكية فداء لتراب سورية سائلاً الرحمة والخلود لأرواح شهداء الوطن العظام.

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