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اندلاع حريق هائل بمبنى سكني شرقي لندن

2022-03-07

لندن-سانا

اندلع حريق هائل بأحد المباني السكنية الذي يضم 21 طابقاً بالعاصمة البريطانية لندن.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن لواء في إطفاء العاصمة قوله اليوم إن حريقاً كبيراً اندلع في بناء شاهق بحي وايت تشابل في لندن وأن عدد أجهزة الإطفاء التي استخدمت لمكافحته وصل إلى 15 جهازاً.

يشار إلى أنه تم استدعاء 20 سيارة إطفاء و125 رجل إطفاء للمساهمة بإطفاء الحريق الذي لا تزال أسباب اندلاعه غير معروفة والتحقيقات جارية للوقوف على أسبابه وملابساته.

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