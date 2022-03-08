الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يلجؤون إلى تكتيك الإرهابيين

موسكو-سانا

جددت وزارة الدفاع الروسية تحذيرها من أن النظام في كييف يستخدم تكتيك الإرهابيين عبر إطلاقهم النار على المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف قوله في تصريح صحفي “إن النازيين الأوكرانيين يطلقون النار على جميع المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم ويجبرونهم على الكتابة على جدران مبانيهم وأبوابها كلمات “لا تطلقوا النار” يوجد أطفال هنا.

وحذر كوناشينكوف من أن النازيين الأوكرانيين يختارون إضافة إلى ذلك منازل المدنيين لتجهيز مواقعهم لإطلاق النار منها وكان العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور مستشار وزير الدفاع الأمريكي سابقا انتقد أمس استخدام قوات النظام في كييف تكتيكات الإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط واستخدامهم المدنيين دروعا بشرية مؤكدا أن هزيمة هذه القوات من قبل الجيش الروسي سيكون لا مناص منها.

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