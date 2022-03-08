نظام كييف يتسبب بمقتل 26 وإصابة 139 مدنياً بدونباس

دونيتسك ولوغانسك-سانا

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية تسجيل 889 خرقاً لإطلاق النار لقوات النظام في كييف على أراضي الجمهورية خلال أقل من 19 يوماً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب قوله في بيان “خلال 19 يوماً من القصف الأوكراني قتل 26 مدنياً وجرح 139 بينهم 9 أطفال”.

وكانت لجنة التحقيقات الروسية أعلنت في وقت سابق ازدياد عدد القتلى والجرحى بين المدنيين في دونباس بشكل يومي نتيجة مواصلة قوات النظام الأوكرانية قصف واستهداف المدنيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مراراً أن تعليق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية واستجابت للمطالب الروسية.

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