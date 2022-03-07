وسائل إعلام روسية: الإعلان عن وقف لإطلاق النار في عدة مدن أوكرانية بدءاً من العاشرة صباح غد الثلاثاء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين سورية وكومنولث دومينيكا
2022-03-07
المقداد يقدم واجب العزاء إلى سفارة كوريا الديمقراطية بوفاة السفير مون جونغ نام في دمشق
2022-03-07
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون العلمي والبحثي
2022-03-07
الطلبة السوريون في سلوفاكيا يؤكدون وقوفهم إلى جانب وطنهم في تصديه للمؤامرات والإرهاب
2022-03-07
استئناف الرحلات الجوية بين مشهد الإيرانية ودمشق
2022-03-06
المقداد: العلاقات بين سورية وأرمينيا تشهد تطوراً متنامياً في جميع المجالات
2022-03-06
عناصر من جهازي الأمن في أنقرة وكييف يجندون إرهابيين من شمال سورية للقتال في أوكرانيا
2022-03-05
محليات
مذكرة تفاهم بشأن برنامج عمل في معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بدمشق
2022-03-07
عودة بئر محطة إرواء بصرى الشام الى العمل بعد تأهيلها
2022-03-07
المقداد: سورية دعمت روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا بمواجهة إجراءات الغرب
2022-03-07
زخات مطرية متوقعة غداً على بعض المناطق
2022-03-07
زراعة أكثر من 500 غرسة مشمش وزيتون في داريا
2022-03-07
افتتاح سوق (منتجات سوريات) في محطة الحجاز احتفاء بعيد المرأة العالمي-فيديو
2022-03-07
برعاية الرئيس الأسد.. بدء أعمال المؤتمر الـ 13 للاتحاد العام للفلاحين.. الهلال: القطاع الزراعي الداعم الأهم للاقتصاد الوطني
2022-03-07
رياضة
روسيا تستأنف ضد قراري (فيفا) و(يويفا) حرمان فرقها من المشاركة بالبطولات
2022-03-07
في دوري كرة السلة للرجال.. الاتحاد يتغلب على النواعير
2022-03-07
الكرامة يلتقي الوثبة في أبرز مواجهات الجولة 15 من الدوري
2022-03-07
الحرية يحقق فوزه الرابع في دوري كرة السلة للرجال
2022-03-07
مذكرة تفاهم بين الاتحاد الرياضي العام ومؤسسة مساواة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة
2022-03-07
حصيلة وافرة من الميداليات لأندية السويداء ببطولة الجمهورية للكاراتيه
2022-03-07
ميلان يتجاوز عقبة نابولي في الكالتشيو
2022-03-07
اقتصاد
غازبروم الروسية لا تستبعد زيادات أخرى في سعر الغاز
2022-03-07
الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في حوالي عام
2022-03-07
أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 2008
2022-03-07
وزارة التجارة الداخلية: بدء ضخ كميات جيدة من زيت دوار الشمس في الأسواق والأسعار ستنخفض تدريجياً
2022-03-07
الصين تسجل زيادة بحجم التجارة الخارجية خلال الشهرين الماضيين
2022-03-07
الألمنيوم يسجل أكثر من 4 آلاف دولار للطن
2022-03-07
أسعار الغاز في البورصات الأوروبية بارتفاع متسارع
2022-03-07
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الشريط الأخباري
المقداد: سورية دعمت روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا بمواجهة إجراءات الغرب
اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين سورية وكومنولث دومينيكا
افتتاح سوق (منتجات سوريات) في محطة الحجاز احتفاء بعيد المرأة العالمي-فيديو
برعاية الرئيس الأسد.. بدء أعمال المؤتمر الـ 13 للاتحاد العام للفلاحين.. الهلال: القطاع الزراعي الداعم الأهم للاقتصاد الوطني
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