مسؤول روسي يحذر من تخلي الغرب عن النفط الروسي

موسكو-سانا

حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من أن تخلي الغرب عن النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نوفاك قوله للصحفيين: إنه من الواضح تماماً أن التخلي عن نفط روسيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية متوقعا أن يصل سعر البرميل إلى أكثر من 300 دولار.

ودعا نوفاك السياسيين الأوروبيين إلى أن يحذروا مواطنيهم والمستهلكين مما ينتظرهم لأن أسعار الوقود والكهرباء والتدفئة سترتفع بشكل كبير ما يؤثر بدوره على الأسواق الأخرى بما في ذلك الأسواق الأمريكية مشيراً إلى أنه من المستحيل استبدال نفط روسيا في السوق الأوروبية بسرعة إذ سوف يستغرق الأمر أكثر من عام وسيكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين الذين سيكونون الضحايا الأساسيين في هذا السيناريو.

وأكد نوفاك أن موسكو لديها القدرة على إعادة توجيه صادراتها من السوق الأوروبية في حال تخلى الغرب عن النفط الروسي.

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