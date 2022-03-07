طلائع البعث تكرم الفنان حسام تحسين بيك على مسرح الحمراء

دمشق-سانا

تحية حب وتقدير محملة ببراءة الطفولة حملتها حناجر أطفال الأوركسترا الوطنية التابعة لمنظمة طلائع البعث بقيادة المايسترو سليمان حرفوش إلى الفنان حسام تحسين بيك ضمن حفل فني أقيم مساء اليوم على مسرح الحمراء بدمشق.

وبدأ الحفل بتوليفة متنوعة من الأغاني الطربية التي أضفى عليها الأطفال من روحهم براءة وجمالاً من ميلي يا جنات بلادي لزكي ناصيف إلى ليل وأوضة منسية لفيروز ليتفاعل الجمهور بحماس مع أغنية نحن طيور صغيرة أبداً لا نخشى الصعاب وأغنية لحن الحياة وحياة ترابك يا سورية.

ثم كرمت الفرقة الفنان تحسين بيك بتقديم مجموعة من الأغنيات التي لحنها وغناها مثل يا خالي يا خالي لولو لالي.

وزير التربية الدكتور دارم طباع اعتبر في تصريح لوكالة سانا أن هذا النشاط الطليعي تجسيد لتكريم المنظمة لكبار الفنانين كحسام تحسين بيك مشيراً إلى أن المنظمة تتابع التحضير لمهرجان القدود الحلبية الذي سيكرم كبار الفنانين والملحنين موضحاً أهمية التشاركية بين الوزارة ومنظمتي الطلائع والشبيبة والمجتمع المحلي في إظهار الثقافة السورية العريقة.

الدكتور عزت عربي كاتبي رئيس منظمة الطلائع أوضح أهمية الفعالية لتكريس التراث الأصيل وتناقل هذه الرسالة عبر الأجيال والمحافظة عليها حيث يأتي تكريم الفنان تحسين بيك أمام الأطفال تجسيداً لذلك بعد أن سبقه تكريم العديد من القامات كالفنانين دريد لحام وصباح فخري.

بدوره عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيس مكتب المسارح والموسيقا وضاح سواس لفت إلى أن المنظمة من خلال هذه الفعاليات تركز على إحياء التراث اللامادي في الأغاني الشعبية والموشحات بهدف إنعاش هذا التراث في الذاكرة في الوقت الذي تحاول فيه شبكات التواصل الاجتماعي تغييب الأطفال عن تراثهم المادي واللامادي.

أما الفنان تحسين بيك فعبر عن سعادته بهذا التكريم الذي أتى من منظمة الطلائع التي تهتم بالأطفال وتنمي فيهم حب الفنون والتراث مشيراً إلى أن الفن يعتبر عنوان أي بلد والفنون الشعبية تعبر عن كل بلد وتحكي قصته.

وتم في الحفل عرض فيلم وثائقي بعنوان فنان سوري بنكهة شامية عرض محطات من حياة تحسين بيك التي جمع فيها بين التلحين والتمثيل وتصميم الرقصات عبر أعمال تلفزيونية ومسرحية وسينمائية إلى جانب ما قدمه في مجال التلحين والكتابة.

حضر حفل التكريم رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة سومر الضاهر ومدير تربية ريف دمشق ماهر فرج وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الفنانين وفعاليات تربوية وحزبية وأهلية.

رحاب علي وميس العاني

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