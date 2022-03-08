الصين تطالب الغرب الاهتمام بمخاوف روسيا الأمنية

نيويورك-سانا

طالب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون اليوم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بالاهتمام بمخاوف روسيا الأمنية والدخول في حوار معها.

وقال تشانغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا إن الصين تدعو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى الدخول في حوار متكافئ مع روسيا.

وأضاف تشانغ إن تصدير أسلحة هجومية وإرسال مرتزقة إلى أوكرانيا يمكن أن يعقد الوضع ويزيده سوءاً.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أمس أن تعليق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية واستجابت للمطالب الروسية.

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