سي ان ان: مطار سري في أوروبا الشرقية يتحول إلى مركز لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

واشنطن-سانا

كشفت شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى مطار غير معروف بالقرب من الحدود الأوكرانية والذي تحول إلى مركز لشحن الأسلحة إلى داخل أوكرانيا من العديد من الدول الغربية.

الشبكة نقلت عن مسول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية لم تكشف عن هويته قوله: إن ميلي التقى خلال زيارته مع القوات والجنود الموجودين هناك وتأكد من أنشطة الشحن للأسلحة والمعدات العسكرية مشيراً إلى أن المطار أصبح مركزاً نشطاً خلال الأيام القليلة الماضية بما في ذلك مجموعة من الرحلات الجوية اليومية تصل إلى 17 رحلة وهي القدرة الاستيعابية القصوى للمطار.

وأضاف المسؤول: أنه تم إبقاء موقع المطار سراً لحماية وصول شحنات الأسلحة والتي تتضمن صواريخ مضادة للدروع إلى أوكرانيا من الاستهداف الروسي موضحاً أنه حتى الأن أرسلت كل من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي “ناتو” 17000 من الصواريخ المضادة للدبابات و2000 من صواريخ “ستينغر” المضادة للطيران مضيفاً أنه حتى قبل التطورات الأخيرة والعملية العسكرية الروسية امتلأت الأجواء الأوربية بطائرات الشحن العسكرية الأمريكية وغيرها.

وكانت الرحلات الجوية تعيد تمركز القوات على طول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي كما تقوم بنقل الأسلحة إلى نقاط التحويل التي تقوم بتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية أرسلت 14 دولة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تتضمن معدات ثقيلة لم ترسل من قبل.

وأكد المسؤول أنه تم تسليم معظم الـ 350 مليون دولار التي خصصتها الولايات المتحدة ضمن حزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بعد أسبوع فقط من إقرار الموافقة عليها من قبل البيت الأبيض مضيفاً أن نحو 240 مليون دولار من حزمة المساعدات المذكورة وصلت إلى أوكرانيا وما تبقى منها سيصل خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفت مسؤول آخر إلى أن القيادة الأوروبية الأمريكية مسؤولة بشكل رئيسي عن الشحنات باستخدام شبكة الاتصال الخاصة بها مع الحلفاء والشركاء للتنسيق لإرسال الشحنات إلى أوكرانيا.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت مؤخراً أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا وبشكل مكثف بشحنات من الأسلحة الفتاكة والمعدات العسكرية المخصصة لحرب الشوارع والقتال في المناطق المدنية.

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