المقداد: سورية دعمت روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا بمواجهة إجراءات الغرب

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن سورية دعمت روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا بمواجهة إجراءات الغرب واستفزازاته التي تهدد أمنها القومي.

وأشار المقداد في مقابلة مع قناة الميادين الليلة إلى أن الغرب يستمر بدعم النازيين الجدد في أوكرانيا والتنظيمات الإرهابية لتنفيذ أجنداته السياسية وفرض الهيمنة على العالم.

ولفت المقداد إلى أن سورية لا تزال تتعرض لعدوان إرهابي من الدول الغربية ولحصار خانق تسبب بمعاناة شعبها في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال الأمريكي بدعم ميليشيا “قسد” الانفصالية ونهب ثروات سورية من نفط وقمح في الجزيرة السورية.

وبين المقداد أن النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية في سورية في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة مشدداً على أن سورية مصممة على تحرير كل ذرة تراب من أراضيها المحتلة.

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