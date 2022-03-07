حزب روسيا الموحدة يقترح تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية المنسحبة

موسكو-سانا

اقترح أمين مجلس حزب روسيا الموحدة الحاكم أندريه تورتشاك تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية التي أعلنت انسحابها ووقف مشاريعها في روسيا بعد العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال تورتشاك في تصريح اليوم “أعمال الشركات الغربية مسيسة وتسفر عن فقدان أعداد كبيرة من العاملين الروس لعملهم فضلاً عن إنها تضر باقتصاد بلدانها بالذات”.

ولفت تورتشاك إلى أن الغرب أشعل حرب العقوبات ضد روسيا وورط فيها الشركات الخاصة أيضاً مؤكداً أن روسيا ستدافع عن مواطنيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency