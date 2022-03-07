السفارة الروسية في دبلن تدعو السلطات الإيرلندية لضمان أمن موظفيها

دبلن-سانا

أعلنت السفارة الروسية في العاصمة الإيرلندية دبلن اقتحام شاحنة بوابة السفارة داعية السلطات الإيرلندية إلى ضمان أمن موظفيها.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية في تصريح لوكالة سبوتنيك أنها تقدمت بطلب إلى وزارة الخارجية الإيرلندية لضمان أمن موظفي السفارة وعائلاتهم بعد الحادث مشيرة إلى أن الأمن ألقى القبض على سائق الشاحنة.

وكانت شاحنة صدمت بعد ظهر اليوم بوابة السفارة الروسية في دبلن دون ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث وأشار التلفزيون الوطني الإيرلندي إلى أنه تم إغلاق الطرق المحيطة بالسفارة وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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