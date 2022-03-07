زراعة أكثر من 500 غرسة مشمش وزيتون في داريا

ريف دمشق-سانا

بهدف إحياء الغطاء النباتي نفذ المجلس المحلي في داريا بالتعاون مع مديرية زراعة ريف دمشق حملة تشجير استهدفت جزءاً من الأراضي الزراعية وأحياء مختلفة في المدينة تنوعت بين المشمش والزيتون وغيرها.

رئيس المجلس المحلي مروان عبيد أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة هدفها إعادة الحياة للأراضي الزراعية لتعويض النقص الحاصل في الأشجار المثمرة التي قطعت وحرقت أثناء وجود الإرهابيين في داريا لافتاً إلى أنه تمت زراعة أكثر من 500 غرسة مشمش وزيتون وأنواع أخرى تتناسب مع بيئة المدينة.

وإلى جانب الحملة نفذ يوم تشجير طوعي بمشاركة فعاليات أهلية ورسمية تم خلاله زراعة أشجار مثمرة وحراجية وشمل المساحات الخضراء في المدارس والمركز الصحي وجوانب الطريق الرئيسي في داريا.

سفيرة اسماعيل

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