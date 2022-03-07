سيدات مبدعات.. لجين الأصيل أيقونة على درب الطفولة

دمشق-سانا

عندما كرمت الفنانة التشكيلية لجين الأصيل عام 2017 في يوم الثقافة السورية وصفت احتفاء بلدها بها بأنه الأغلى على قلبها والأبلغ أثراً لأنه جاء من سورية الأم الصامدة والشامخة والتي رغم كل التضحيات ما زالت تحمي وتدعم أبناءها في أحلك الظروف لذلك تقول لها إنها تحبها وتفتخر أنها من أبنائها.

واليوم نستذكر أهم محطات هذه الفنانة التي امتلكت أسلوبها الخاص والمتفرد على درب الطفولة واقترن اسمها بعالم رسوم الأطفال فدخلت تفاصيله بإبداع ريشتها وأهلها لأن تنال جوائز عالمية عديدة.

الفنانة الأصيل ولدت في مدينة دمشق عام 1946 وحازت إجازة اتصالات بصرية وعمارة داخلية من كلية الفنون الجميلة عام 1969 وحتى اليوم تعمل في الرسوم والإشراف الفني بمجلات وكتب الأطفال السورية والعربية.

عملت على تدريس رسوم كتب الأطفال والعمارة الداخلية في كلية الفنون الجميلة واعتمدت كخبيرة فنية لكتب الأطفال في وزارة الثقافة وقدمت عبر سنوات عمرها عشرات المحاضرات في مجال تخصصها وأشرفت على ورشات عمل عديدة برسوم كتب الأطفال في سورية وإيطاليا والكويت والإمارات وتونس ولبنان لتتجه حالياً إلى تدريب الفنانين من المحترفين والهواة في مجال رسم أدب الأطفال.

ويحمل الإنتاج الفني للأصيل صفة الغزارة والتنوع من لوحاتها التي تناهز الـ 200 والمقتناة من قبل المتاحف أو بشكل فردي وتصميم العديد من الحملات الإعلانية والديكورات والشخصيات المسرحية وعرائس للأطفال والرسوم لعشرة أفلام كرتون ونصوص ورسوم 26 حلقة تلفزيونية للأطفال والعديد من نصوص السيناريوهات لمجلات الأطفال وتصميم ورسم أكثر من 70 كتاباً للأطفال صدرت عن دور نشر سورية وعربية.

حصلت الأصيل على جوائز وتكريمات منها الجائزة الأولى لتصميم ملصق جداري لمهرجان السينما العربية في مدينة فاميك بفرنسا وميدالية المجلس العربي للطفولة والتنمية في القاهرة لتصميم شخصية كرتونية للطفل العربي وميدالية المسابقة الدولية لرسوم كتب الأطفال في اليابان وجائزة أفضل كتاب للأطفال في معرض بيروت الدولي للكتاب كما كرمتها وزارة الثقافة في سورية مرتين متتاليتين في مجال كتاب وصحافة الطفل وكفنانة تشكيلية.

وللأصيل معارض فردية للرسم والتصوير في كل من سورية والأردن وفرنسا وإيطاليا مع مشاركات عديدة في معارض ثنائية وجماعية عربية ودولية أما في مجال رسوم كتب الأطفال فشاركت بمعارض في سلوفاكيا واليابان وإيران وفرنسا وإيطاليا وصربيا وألمانيا وتونس وأميركا.

والأصيل عضو في المنظمة الدولية لكتب الأطفال بسويسرا وفي اتحاد فناني بي أي بي لرسامي كتب الأطفال بسلوفاكيا وفي اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين.

رشا محفوض

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